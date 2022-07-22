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Общество22 июля 2022 7:37

Томичи смогут в понедельник проститься с экоактивистом Сергеем Жабиным

Стало известно, что в понедельник пройдет прощание с экологом и общественным деятелем Сергеем Жабиным
София Ибрагимова
Томичи смогут в понедельник проститься с экоактивистом Сергеем Жабиным.

Томичи смогут в понедельник проститься с экоактивистом Сергеем Жабиным.

Фото: Пресс-служба ОНФ в Томской области

Прощание с томским активистом Сергеем Жабиным состоится в понедельник, прах из Москвы привезет его дочь Екатерина, рассказал «КП-Томск» его коллега по работе в региональной Общественной палате профессор ТГУ Александр Адам.

По словам Адама, кремация и прощание в видеоформате пройдет в субботу, в Москве, в первой половине дня. А в понедельник утром, 25 июля, прах Сергея Жабина привезет из Москвы его дочь Екатерина. Прощание начнется в 12 часов по адресу: ул. Высоцкого д. 24. После прощания прах Сергея Жабина захоронят в Сосновом бору рядом с могилой его жены.

Напомним, томский эколог и активист Сергей Жабин накануне, 21 июля, скончался в Москве, куда поехал делать операцию на сердце.