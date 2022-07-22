Томский студент поверил мошенникам и потерял более 260 тысяч рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

В Томске в полицию обратился 22-летний парень, который заявил о хищении у него денег. Студент поверил мошенникам и отправил им более 260 тысяч рублей, сообщили в УМВД по Томской области.

Молодой человек рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Он сообщил студенту, что на его имя мошенники оформили кредит и теперь, чтобы аннулировать его, томичу необходимо оформить "зеркальный кредит" и внести эти деньги на "безопасный счет".

Парень поверил аферистам и сделал все так, как они и говорили. Всего он отправил мошенникам более 260 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".