Томская прокуратура заставила кирпичный завод стать экологичнее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура провела проверку на кирпичном заводе в п. Копылово, принадлежащем ООО «СибирьЛизингКом», и оказалось, что компания при производстве продукции загрязняет атмосферу, а документы, учитывающие уровень загрязнения, нуждаются в корректировке.

Также оказалось, что не принимаются меры по уменьшению вредных выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Так как нарушения не были устранены, то прокурор был вынужден обратиться в суд с исковым заявлением о возложении на ООО «СибирьЛизингКом» обязанности устранить экологические нарушения при эксплуатации кирпичного завода.

Суд удовлетворил требования прокурора, судебный акт вступил в силу и был исполнен – необходимую документацию разработали и утвердили.