Жителю Томской области выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

В Колпашевском районе работнику выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры. Мужчине не доплатили 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина обратился в прокуратуру после того, как ему не выплатили в полном размере зарплату. Прокуратура в ходе проведенной проверки установила, что в июне 2022 года организация не доплатила мужчине 10 тысяч рублей заработной платы.

Городская прокуратура приняла комплекс мер, после которого долг по зарплате перед работником организация полностью погасила.