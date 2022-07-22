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Общество22 июля 2022 6:33

Жителю Томской области выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры

Мужчине не доплатили 10 тысяч рублей
Елена Балуева
Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

В Колпашевском районе работнику выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры. Мужчине не доплатили 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина обратился в прокуратуру после того, как ему не выплатили в полном размере зарплату. Прокуратура в ходе проведенной проверки установила, что в июне 2022 года организация не доплатила мужчине 10 тысяч рублей заработной платы.

Городская прокуратура приняла комплекс мер, после которого долг по зарплате перед работником организация полностью погасила.