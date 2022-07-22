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Общество22 июля 2022 5:52

Томича приговорили к двум годам колонии за угон с парковки автомобиля Hyundai Solaris

Однако мужчина с таким вердиктом не согласился и подал апелляцию
Елена Балуева
Прокурор убедил суд в справедливости приговора, в результате чего апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Прокурор убедил суд в справедливости приговора, в результате чего апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 25-летнего местного жителя признали виновным в угоне автомобиля и приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Однако мужчина с таким вердиктом не согласился и подал апелляцию, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в феврале 2022 года мужчина на парковке около одного из жилых домов по проспекту Ленина в Томске нашел около автомобиля Hyundai Solaris брелок сигнализации и ключ. При помощи ключа он завел машину и уехал кататься по Томску и области. На следующий день он оставил машину на обочине дороги в Бакчарском районе, где ее обнаружили полицейские.

Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, но мужчина с этим решением не согласился и подал апелляцию.

Однако прокурор убедил суд в справедливости приговора, в результате чего апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.