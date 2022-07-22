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Общество22 июля 2022 4:29

Приставы арестовали грузовик должника из Северска, который он продал в Краснодарском крае

Общий долг жителя Северска составил 2 млн рублей, из них один миллион он задолжал по алиментам
Елена Балуева
Приставы объявили грузовик в розыск и через время узнали, что должник продал ГАЗель жителю Краснодарского края.

Приставы объявили грузовик в розыск и через время узнали, что должник продал ГАЗель жителю Краснодарского края.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Северска накопил более 2 млн рублей долга, но гасить его не планировал. Приставы внесли запрет на регистрацию его грузовика в ГИБДД, однако найти автомобиль им удалось не сразу, сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Общий долг жителя Северска составил 2 млн рублей, из них один миллион он задолжал по алиментам. Приставы планировали взыскать долг по алиментам после продажи автомобиля ГАЗ должника.

Однако найти автомобиль, как и самого должника, приставам не удавалось. Приставы объявили грузовик в розыск и через время узнали, что должник продал "ГАЗель" жителю Краснодарского края, который эксплуатирует автомобиль без возможности оформить его на себя.

Краснодарские приставы нашли и арестовали автомобиль, при этом пояснив покупателю, что нахождение автомобиля должника у третьего лица не является препятствием для ареста.

В данный момент приставы ждут решение суда, чтобы выставить грузовик на продажу и погасить долг.