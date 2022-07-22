Томские теннисисты достойно выступили на турнире «Золотой кубок»

Турнир является одним из самых крупных юношеских летних первенств Сибири. Фото: regnum.ru.

Корты ТК «Чемпион» стали местом проведения открытого первенства Томской области по теннису «Золотой кубок», на которое съехались спортсмены из разных уголков страны.

Турнир является одним из самых крупных юношеских летних первенств Сибири. Состязания также входят в календарь Российского теннисного тура.

В эти дни проходят матчи международных теннисных чемпионатов, подробную информацию о которых можно найти на сайте «ВсеПроСпорт».

Участниками «Золотого кубка» в 2022 году стали представители Томска, Северска, Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Омска, Красноярска, Ханты-Мансийска, Сургута и Санкт-Петербурга. Всего за призовые места упорно сражались более 100 юношей и девушек.

Представитель Томска выступили на состязаниях очень достойно. Так, Артем Маркелов стал победителем среди юношей до 17 лет. Александр Шушпанов выиграл бронзу в состязаниях юношей до 13 лет. Он же вместе со своей землячкой Софией Огирчук стал лидером смешанного парного зачета. Третью строчку занял томич Алексей Зубрицкий, выступавший в паре с Таисией Поляковой из Домодедова.

Призерам в торжественной обстановке вручили медали, дипломы и денежные сертификаты разного номинала.

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