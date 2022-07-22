Сотрудника томской федеральной службы обвиняют в хищении бюджетных денег Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Советского района завершила расследование уголовного дела, по материалам которого 48-летнего сотрудника одной из федеральных служб региона обвиняют в хищении бюджетных денег, сообщается на сайте ведомства.

«По версии следствия, злоумышленник являлся специалистом отдела материально-технического обеспечения управления одной из федеральных служб России по Томской области и обеспечивал контроль за проведением технического обслуживания и ремонтом автотранспорта службы в подрядной организации», — говорится в сообщении.

Мужчина ввел в заблуждение подрядчиков и убедил их, что руководство компании дало указание формировать счета с завышенной стоимостью и проводить работы не в полном объеме. Томич также обманул и свое руководство, сказал, что завышенная стоимость мотивирована, а услуги оказываются полностью.

После проведения неполного и дорогого обслуживания обвиняемый передал в бухгалтерию счета на 480 тысяч рублей. При этом фактически работы были выполнены на сумму около 365 000 рублей, разницу в 115 тысяч рублей мужчина забрал себе.

Материалы будут рассматриваться в Советском районном суде.