Ребенок пострадал после столкновения двух иномарок в Томске на улице Нахимова. Фото: УМВД России по Томской области.
В Томске на улице Нахимова столкнулись две иномарки, ДТП произошло 21 июля в 17:20, сообщает пресс-служба областного УМВД.
По предварительной информации, 33-летний водитель Hyundai IX35 не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Kia Rio.
В результате происшествия 10 летний мальчик-пассажир Kia получил травмы и был доставлен в больницу.
ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия.