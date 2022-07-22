Ребенок пострадал после столкновения двух иномарок в Томске на улице Нахимова. Фото: УМВД России по Томской области.

В Томске на улице Нахимова столкнулись две иномарки, ДТП произошло 21 июля в 17:20, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительной информации, 33-летний водитель Hyundai IX35 не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Kia Rio.

В результате происшествия 10 летний мальчик-пассажир Kia получил травмы и был доставлен в больницу.

ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия.