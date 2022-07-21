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Общество21 июля 2022 12:22

В Томске сотрудницу научно-исследовательского института и её супруга обвиняют в коррупции

Женщина и ее супруг создали аффилированную организацию для вывода в общей сумме 1 млн рублей
Елена Балуева
Пресечь преступную деятельность супругов удалось благодаря оперативникам ОЭБиПК ОМВД России по Советскому району Томска.

Пресечь преступную деятельность супругов удалось благодаря оперативникам ОЭБиПК ОМВД России по Советскому району Томска.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудница томского научно-исследовательского института и ее супруг ответят в суде за фиктивные протоколы измерения состояния окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Следствием установлено, что женщина занимала пост специалиста по охране труда и промышленной безопасности в коммерческой фирме научно-исследовательского института Томска. Эта фирма занималась проведением инструментальных измерений уровней вредных и опасных производственных факторов в окружающей среде.

В период с января по июль 2020 года томичка в рамках госконтракта оформила и передала в адрес одной из крупных томских организаций 39 фиктивных протоколов с проведенными измерениями. Отмечается, что по факту работы в это время не проводились.

Женщина и ее супруг создали аффилированную организацию для вывода в общей сумме 1 млн рублей.

Пресечь преступную деятельность супругов удалось благодаря оперативникам ОЭБиПК ОМВД России по Советскому району Томска.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский районный суд Томска.