В Томске сотрудницу научно-исследовательского института и её супруга обвиняют в коррупции

Пресечь преступную деятельность супругов удалось благодаря оперативникам ОЭБиПК ОМВД России по Советскому району Томска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудница томского научно-исследовательского института и ее супруг ответят в суде за фиктивные протоколы измерения состояния окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Следствием установлено, что женщина занимала пост специалиста по охране труда и промышленной безопасности в коммерческой фирме научно-исследовательского института Томска. Эта фирма занималась проведением инструментальных измерений уровней вредных и опасных производственных факторов в окружающей среде.

В период с января по июль 2020 года томичка в рамках госконтракта оформила и передала в адрес одной из крупных томских организаций 39 фиктивных протоколов с проведенными измерениями. Отмечается, что по факту работы в это время не проводились.

Женщина и ее супруг создали аффилированную организацию для вывода в общей сумме 1 млн рублей.

Пресечь преступную деятельность супругов удалось благодаря оперативникам ОЭБиПК ОМВД России по Советскому району Томска.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский районный суд Томска.