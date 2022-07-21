В Томске зарплата сотрудников детсадов с 1 июня не изменилась

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

Сотрудники детских садов в Томске заявили, что их зарплата не изменилась с 1 июня. Ранее врио губернатора Мазур распорядился с 1 июня на 20% поднять оклады томских бюджетников, для этих целей было выделено 2 млрд рублей, сообщает «МК в Томске».

В среду, 20 июля, Мазур в своем Telegram – канале сообщил о том, что поручение о повышении окладов бюджетников в целом выполнено. При этом он отметил, что получил 27 обращений, в которых ему рассказали о неизменности зарплаты после повышения окладов. В связи с этим Мазур создал комиссию, которая займется жалобами бюджетников на зарплату.

Несколько жительниц Томска, которые работают в детсадах Томска, рассказали изданию, что прибавки к зарплате они не ощутили. Женщинам сообщили, что ждут документы и только после них стоит ждать повышение.