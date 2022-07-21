В Верхнекетском районе мужчина незаконно выловил рыбу на 66 тысяч рублей

Своими действиями он причинил ущерб государству на сумму более 66 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области 60-летний мужчина обвиняется в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Обвиняемый причинил государству ущерб на сумму более 66 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в мае 2022 года мужчина приехал из Томска в Верхнекетский район в гости и в местах нереста на реке Алсет двумя сетями из лески выловил рыбу нескольких видов.

Своими действиями он причинил ущерб государству на сумму более 66 тысяч рублей.

Уголовное дело передано на рассмотрение мировому судье.