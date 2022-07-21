Более 150 домов останутся без света в Томске 22 июля

Свет отключат в 9 часов утра. Фото: архив "КП"

В пятницу, 22 июля, в Томске на период проведения плановых ремонтов оборудования обесточат более 150 домов. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 09:00 до 12:00 электричества не будет в домах:

пер. Путевой 8-д,59-67,59-а,61-а,61-б,61-в,61-г,61-д,61-е,61-ж,61-з,61-и,61-и стр.1,

69-а,71-б,73-91;

пер. Старо-Деповской 1,2;

пос. Старо-Деповской 1-3,6,6/1,7,12,13;

ул. Говорова 25-27,25-а,25-б,25/1,25/4,27-а,48-а;

ул. Старо-Деповская 37-45,49-55,49-а,49-а стр.5,51-а,51стр.1,54-58,54-а,58-а,64;

ул. Стрелочная 1-г,3-а;

ул. Транспортная 40.

С 09:00 до 16:00 обесточат дома:

Коларовский тракт 6-а;

ул. Мокрушина 9/49.

В период с 09:00 до 16:30 отключения пройдут по адресам:

ул. Белинского 53 стр.2,53-55,53-б,70;

ул. Пирогова 8-10,10-б;

ул. Советская 84,84/2,84/3;

ул. Усова 7 стр.11;

пер. Нечевский 4/1,10;

пр-кт Фрунзе 25-27;

ул. Гоголя 30/1,30/2,30/3,30/4,32,36-а,36/1,36/2,36/3,36/5,40;

ул. Красноармейская 43/1,43/2.

С 09:00 до 17:00 света не будет в домах:

пер.Соляной 19;

ул. Белозерская 8-б,8-в,8-г,10-12;

ул. Дальне-Ключевская 101б,107*,107-113,113а;

ул. Пушкина 34/1,36-44,42-а.

А с 13:30 до 16:30 без электроэнергии останутся жители домов:

пер. Путевой 8-д,59-67,59-а,61-а,61-б,61-в,61-г,61-д,61-е,61-ж,61-з,61-и,61-и стр.1,

69-а,71-б,73-91;

пер. Старо-Деповской 1,2;

пос. Старо-Деповской 1-3,6,6/1,7,12,13;

ул. Говорова 25-27,25-а,25-б,25/1,25/4,27-а,48-а;

ул. Старо-Деповская 37-45,49-55,49-а,49-а стр.5,51-а,51стр.1,54-58,54-а,58-а,64;

ул. Стрелочная 1-г,3-а;

ул. Транспортная 40.