В Томской области мужчина обворовал пенсионерку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тегульдетский районный суд Томской области признал местного жителя виновным в краже вещей из дома односельчанки, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Суд установил, что в марте 2022 года мужчина, зная, что его 79-летняя односельчанка уехала в гости к сыну в село Зырянское Томской области, ночью проник в ее дом, взломав замок металлическим прутом. Из дома пенсионерки злоумышленник похитил продукты, посуду и электрический чайник, причинив ей ущерб на сумму более 2 тыс. рублей.

Суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам условного лишения свободы испытательным сроком 2 года, если мужчина выплатит пенсионерке всю сумму нанесенного им ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.