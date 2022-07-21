Томичей предупреждают о ливнях, грозах и граде 22 и 23 июля

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В пятницу, 22 июля, и в субботу, 23 июля, в Томске ожидается ухудшение погодных условий. Томичей просят соблюдать меры безопасности, сообщает мэрия Томска.

По данным регионального гидрометцентра, 22 и 23 июля в Томске прогнозируются дожди, ливни, грозы, местами возможен град. При грозах ветер будет дуть с порывами до 18 м/с.

Томичей просят соблюдать меры личной безопасности: не находиться вблизи деревьев и шатких конструкций, а также около линий электропередач.

Ранее сообщалось, что дожди и прохладная погода сохранятся в Томске до конца июля.