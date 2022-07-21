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Общество21 июля 2022 7:48

Томичка пыталась получить кешбэк и стала жертвой мошенников

Жительница Томска лишилась 30 тысяч рублей из-за махинаций мошенников
София Ибрагимова
Томичка пыталась получить кешбэк и стала жертвой мошенников

Томичка пыталась получить кешбэк и стала жертвой мошенников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томичке предложили получить кешбэк от банка, для этого нужно было скинуть данные карты, сообщается на сайте областного УМВД.

Томичка сообщила в полицию, что ее обманули. Она рассказала, что ей позвонил сотрудник банка и предложил получить кешбэк за оплаченные покупки. Потерпевшая согласилась, и злоумышленник попросил ее назвать данные банковской карты, на которую должен прийти кешбэк и код из СМС, что томичка и сделала. После этого с ее банковской карты списали более 30 тысяч рублей, а обещанный кешбэк так и не поступил.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество".