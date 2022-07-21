Два жителя Томской области обвиняются в избиении сотрудников ДПС

Уголовное дело передано в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области двое мужчин обвиняются в применении насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Обвиняемые избили сотрудников ДПС, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Следствием установлено, что в июне 2022 года ночью двое пьяных жителей Кожевниковского района избили двух сотрудников ДПС, чтобы помешать им составить протокол об административном правонарушении.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Кожевниковский районный суд.

Ранее сообщалось, что томич сломал челюсть 19-летней соседке в день ее рождения из-за шума.