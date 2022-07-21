Томские абитуриенты могут поступить в колледжи и техникумы через «Госуслуги» . Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске абитуриенты могут подать несколько заявлений в разные учебные заведения на портале «Госуслуги». Приемная компания продлится до 15 августа, сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

Абитуриенты могут подать документы как на бюджетное, так и на платное и целевое обучение. Кроме того, подать свои документы можно не только в государственные техникумы, но и частные: к сервису уже присоединилось четыре таких учебных заведения.

Документы подаются через личный кабинет пользователя, после чего абитуриент может следить за обновлениями списков и подтвердить поступление в выбранный колледж. В заявлении также можно указать индивидуальные достижения: аттестат с отличием, спортивные успехи, победы на олимпиадах, медали. Для этого необходимо загрузить копию или фото подтверждающего документа – система проверит информацию автоматически.

К сервису уже подключены 32 образовательные организации. Для каждого колледжа и техникума указаны ссылки на правила приема именно в их учебное заведение, также указаны число свободных мест по выбранному направлению и срок приема документов.