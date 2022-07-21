В Томской области 18 домов включены в Единый реестр проблемных объектов РФ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Единый реестр проблемных домов РФ вошло 18 домов, расположенных в Томской области. Права 384 жителей региона, вложивших свои средства в долевое строительство, так и не были восстановлены.

Эти цифры озвучила прокуратура Томской области 20 июля в ходе совещания по проблемам долевого строительства, провел которое прокурор Томской области Александр Семенов. Участники совещания обсудили проблемы участников долевого строительства и пути их решения.

"Семенов отметил, что проблема защиты прав участников долевого строительства не теряет актуальности", - сообщается из релиза прокуратуры.

Меры, принятые прокурорами и региональными органами власти, привели к восстановлению прав почти 400 граждан, вложивших свои средства в долевое строительство. Общая сумма компенсационных выплат превысила 1 млрд рублей.