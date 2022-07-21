Томич сломал челюсть 19-летней соседке в день ее рождения из-за шума

Травмировал девушку ее сосед, которому мешал шум. Фото: Ксения Высотина

В Томской области в полицию поступило сообщение из больницы о том, что за медпомощью с переломом челюсти обратилась 19-летняя девушка. Травмировал девушку ее сосед, которому мешал шум, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

По предварительным данным, соседи отмечали день рождения потерпевшей, в числе приглашенных был и 39-летний ранее судимый мужчина. Спустя время он ушел домой, а девушка продолжила праздник в компании подруги.

Ночью мужчина услышал отголоски веселья девушек, которые мешали отдыху его маленького ребенка и направился к соседке. Между мужчиной и именинницей возник конфликт, в ходе которого сосед ударил девушку кулаком по лицу, в результате чего сломал ей челюсть.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что житель Томского района проломил челюсть соседу за просьбу убавить музыку.