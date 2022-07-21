В Томске женщина обманула 67 человек при оформлении полисов ОСАГО

Всего томичка совершила 67 таких преступлений на сумму более 485 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"

В Томске 34-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве. Женщина вносила изменения в полисы ОСАГО для занижения размера страховой премии, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что женщина арендовала помещение, при входе в которое разместила табличку с надписью «Автострахование». В период с ноября 2018 года по август 2021 года женщина, по факту не являясь страховым агентом, на одной из страховых платформ оформляла полиса ОСАГО, при этом меняя данные о месте регистрации собственника автомобиля для занижения размера страховой премии.

Затем женщина в графическом редакторе вносила в бланк достоверные сведения о месте регистрации и отдавала его страхователю.

Разницу в деньгах она забирала себе. Всего томичка совершила 67 таких преступлений на сумму более 485 тысяч рублей.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.