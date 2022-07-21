На томский «Праздник топора» зарегистрировалось более 200 ремесленников. Фото: plotnik.tomsk.ru

Закончилась регистрация на участие в XIII международном фестивале ремесел «Праздник топора». Он пройдет в с. Зоркальцево Томской области, в парке «Околица» и будет длиться с 16 по 21 августа. На участие в фестивале подали заявки 205 мастеров, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Праздник топора» уже в 13 раз объединит мастеров из России с мастерами из других стран. Предыдущие два года фестиваль отменялся из-за пандемии. Свои таланты продемонстрируют ремесленники из 45 регионов России, а в программе фестиваля предусмотрено четыре конкурса: «Деревянное мастерство», «У каждой наковальни свой голос», «Глиняный сказ» и «Берестяной хоровод».

Больше всего участников было зарегистрировано на конкурс: «Деревянное мастерство» (91 россиянин и 14 иностранцев), а гости из Беларуси, Узбекистана, Абхазии, Турции и 21 региона Росси предпочли гончарное дело и выбрали конкурс «Глиняный сказ».

В конкурсе декоративно-прикладного искусства «Берестяной хоровод» примут участие 29 человек из 11 регионов России: республики Бурятия и Саха (Якутия), Красноярского и Пермского края, Новосибирской, Вологодской, Свердловской, Иркутской, Кемеровской и Томской областей, а также мастера из Ямало-Ненецкого автономного округа.

В фестивале ремесленников примут участие мастера из России, Белоруссии, Словакии, Донецкой Народной Республики, Абхазии, Узбекистана и Турции.