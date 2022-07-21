Тепловоз сошел с рельсов под Томском утром 21 июля

Фото: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В четверг утром на железнодорожной станции Томск – Грузовой сошел с рельсов тепловоз. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что 21 июля около 06:00 тепловоз во время маневровых работ сошел с рельсов без дальнейшего опрокидывания.

По предварительной информации, никто не пострадал, задержка движения поездов не произошла.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Томская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.