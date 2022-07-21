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Общество21 июля 2022 4:32

19-летнего жителя Стрежевого осудили за сдачу в ломбард краденых ювелирных изделий

Знакомый рассказал молодому человеку о том, что похитил золотые цепь и нательный крестик
Елена Балуева
Суд приговорил виновного к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Суд приговорил виновного к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Стрежевом суд признал виновным 19-летнего местного жителя в заранее не обещанном сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем. Молодой человек сдал в ломбард ювелирные украшения, которые похитил его знакомый, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в августе 2021 года знакомый рассказал молодому человеку о том, что похитил золотые цепь и нательный крестик. Он решил помочь другу и сдал украденные ювелирные изделия в ломбард, выручив более 5 тысяч рублей. За свою помощь он вял себе 1,5 тысячи рублей.

Суд приговорил виновного к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.