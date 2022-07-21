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Общество21 июля 2022 4:04

Роспотребнадзор снова проверил качество воды в томских водоемах

В этот раз все пробы соответствовали норам
Екатерина Горникова
Роспотребнадзор снова проверил качество воды в томских водоемах.

Роспотребнадзор снова проверил качество воды в томских водоемах.

Фото: Архив "КП"

Специалисты областного управления Роспотребнадзора в очередной раз проверили качество воды в томских водоемах, сообщается на сайте управления.

Пробы воды брали в реке Томь (на правом берегу в районе Речпорта и на левом берегу в районе Коммунального моста), в озере Беленьком в селе Тимирязевское, в озере Кисловка в Томском районе, в Белом озере в Томске, в озере, расположенном в окрестностях деревни Черная речка и в реке Нестоянке в Томском районе.

Все пробы соответствовали санитарным нормам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Напомним, на предыдущей недели после проверки проб в Томи нашли кишечную палочку.