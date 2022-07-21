Суд не стал смягчать наказание томичу за убийство сожительницы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский областной суд не стал смягчать наказание, вынесенное 41-летнему сельскому жителю, которого Томский районный суд признал виновным в убийстве сожительницы, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Суд установил, что в июле 2021 года мужчина во время попойки в ответ на оскорбления и нецензурную брань со стороны сожительницы ударил ее несколько раз кулаком по животу. Через несколько дней женщина скончалась в больнице.

Томский районный суд приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима. Защита пыталась оспорить приговор, однако ничего не вышло. Областной суд отклонил апелляцию.

Приговор вступил в законную силу.