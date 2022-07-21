Банк Уралсиб вошел в Топ-3 банков с наибольшим приростом ипотечного кредитования.

Банк Уралсиб по итогам мая 2022 года вошел в Топ-3 банков с наибольшим приростом объемов ипотечного кредитования по сравнению с показателями апреля, по данным исследования «Русипотеки». В мае банк выдал ипотечных кредитов на 44,9% больше, чем в предыдущем месяце.

Банк Уралсиб предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. Минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ банка составляет 10,85% годовых, в рамках программы «Ипотека с господдержкой» – 6,49% годовых, программы «Ипотека для семей с детьми» – 5,69% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июля 2022 года насчитывает 221 точку продаж, 1458 банкоматов и 315 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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