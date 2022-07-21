Волонтеры ищут пропавшего 42-летнего томича. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» просят томичей помочь в поисках 42-летнего Романа Маслюкова, сообщается в группе поисковиков в социальной сети «ВКонтакте».

«Помогите найти человека! Пропал Маслюков Роман Геннадьевич, 42 года (1980 г.р.). С 15 июля 2022 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет в красную кофту, бирюзовую футболку, синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).