В Томске в пятницу большегрузы не смогут проехать по Коммунальному мосту

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В Томске в пятницу, 22 июля, большегрузы не смогут проехать по Коммунальному мосту. Это связано с ремонтными работами, сообщили в мэрии Томска.

В пятницу на мосту планируют начать укладывать бетон на первом участке монолитной плиты.

"На сутки будет полностью закрыто движение большегрузного транспорта по мосту", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мэрия и ГИБДД запретили ездить грузовикам в дневное время по Коммунальному мосту. Движение большегрузов разрешено лишь с 00.00 до 05.00.

Однако большегрузы все равно продолжали движение по мосту днем, несмотря на запрет.

Более 70 водителей большегрузов привлекли к ответственности.