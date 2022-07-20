В Томской области в 2021 году на 16,1% выросла смертность

90,2% женщин скончались в возрасте старше 56 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2021 году в Томской области умерли 16617 человек, что на 2298 человек больше, чем годом ранее. Рост составил 16,1%, сообщили в пресс-службе Томскстата.

В прошлом году скончались 8184 мужчины и 8433 женщины. 5470 мужчин умерли в возрасте от 61 год, почти треть мужчин скончались в возрасте до 61 года.

90,2% женщин скончались в возрасте старше 56 лет.

У жителей Томской области чаще всего смерть наступала из-за болезни системы кровообращения - 39,5%. Также в 14,7% случаев причиной смерти стали новообразования.