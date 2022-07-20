Защита главы Ленинского района Томска Садковской подала апелляцию на ее арест

Фото: телеграм-канал "Милый Томск".

Адвокаты главы Ленинского района Томска подали апелляцию на его арест. Жалоба уже поступила в Ленинский районный суд Томска, сообщает "АиФ-Томск".

В областном суде отметили, что апелляционная жалоба на решение Ленинского районного суда от 15 июля о взятии под стражу Садковской поступила в Ленинский районный суд.

Напомним, 15 июля силовики задержали главу Ленинского района Томска Светлану Садковскую, ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Защита главы Ленинского района Томска Светланы Садковской отказалась комментировать происходящее.