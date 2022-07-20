В Томской области заработал штаб общественной поддержки Владимира Мазура. Фото: tomsk.er.ru.

В Томской области заработал штаб общественной поддержки, его возглавил экс-губернатор Томской области Виктор Кресс, который сегодня, 20 июля, рассказал журналистам о функциях штаба и его особенностях.

«Ни для кого не секрет, что с 12 мая область живет в атмосфере политического и духовного подъема, так как именно в этот день был назначен временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимирович Мазур. Мы в Томской области не избалованы в постсоветское время большим количеством губернаторов, если так сравнить, то в Кемерово сейчас только третий губернатор, а в Алтайском крае, Новосибирской области, в Красноярском крае, Иркутской области где-то шестой, где-то седьмой. Очень многое зависит от первого руководителя, будь то общественная организация или бюджетная сфера», — рассказал он.

В Томской области заработал штаб общественной поддержки Владимира Мазура. Фото: tomsk.er.ru.

По словам Виктора Кресса, основной задачей штаба является помощь жителям региона, поддержка временно исполняющего обязанности губернатора Томской области Владимира Мазура и желание сделать каждого жителя области услышанным.

«Ко мне начали обращаться люди разных профессий, разного возраста, коллективы, представители коллективов трудовых, сельскохозяйственных, бюджетных и т.д., с разными идеями, предложениями, чтобы я донес их до временно исполняющего обязанности губернатора, чтобы их услышали. И на основании этого родилась идея, а что, если создать такую структуру, в которую жители Томской области могли прийти с любой инициативой, с предложениями, прийти и внести эти предложения, быть услышанными», — подчеркнул экс губернатор.

Виктор Кресс предполагает, что жители региона будут не только вносить идеи по благоустройству региона, но и будут делиться своими мыслями по реализации данных проектов. Основной посыл штаба заключается в том, чтобы люди стали более сплоченными и помогали друг другу. Например, председатель правления Детского благотворительного фонда имени Алены Петровой Елена Петрова заявила о том, что в планах штаба на ближайшие пару лет, построить новую больницу, в которой нуждаются жители региона.

Виктор Кресс также подчеркнул, что у Владимира Мазура есть ряд преимуществ перед бывшими губернаторами области, так как он родился в Томской области, у него за плечами есть опыт работы губернатором, а также связи в Москве.

«Последние годы работы позволили ему понять, как открываются двери в Московских кабинетах. К сожалению, очень многие вопросы региона сегодня без финансового участия федеральной власти не решить. Поэтому очень многое зависит от Москвы. Но если я и Сергей Анатольевич Жвачкин учились искусству открывать двери московских кабинетов уже работая губернаторами, то Мазур уже это может, и ряд проблем на стадии решения. Уже сегодня просматриваются вопросы, по которым Москва серьезно подставляет плечо и свой бюджетный кошелек», — подчеркнул Кресс.

Поэтому в Томской области был создан штаб общественной поддержки. На это есть большой спрос у неравнодушных жителей региона, а проблемы и вопросы, которые будут в нем обсуждаться, должны лечь в основу программы по развитию региона.

В Томской области заработал штаб общественной поддержки Владимира Мазура. Фото: tomsk.er.ru.

В состав штаба уже вошли: экс губернатор Виктор Кресс, председатель правления Детского благотворительного фонда имени Алены Петровой Елена Петрова, заслуженный художник России, скульптор Леонтий Усов, политик Илья Леонтьев и представители ТПП Томской области.

Томичи могут обратиться в штаб, который начнет работу с 25.07.2022 и будет располагаться по адресу г. Томск, ул. Карла Маркса, 14 в библиотеке имени А. С. Пушкина; телефон: 907-137.