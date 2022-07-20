В селе Кожевниково Томской области выпал снег 20 июля

Фото: скриншот видео "Кожевниково - онлайн.рф"

В среду, 20 июля, в селе Кожевниково Томской области выпал снег. Местные жители поделились кадрами нетипичной для лета погоды в соцсетях.

На кадрах видно, как дорогу засыпало белоснежным снегом. По словам автора ролика, слой осадков составил 5 сантиметров.

Голос за кадром недоумевает, подчеркивая, что на дворе середина лета.

Фото: скриншот видео "Кожевниково - онлайн.рф"

"Машина не управляемая, на полях лежит снег", - рассказывает мужчина.

Ранее сообщалось, что жители Томска делятся кадрами града и затопленных после ливня улиц.