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Общество20 июля 2022 10:02

Дожди и прохладная погода сохранятся в Томске до конца июля

Последняя декада июля будет дождливой и прохладной
Елена Балуева
Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

До конца июля в Томске синоптики не прогнозируют жаркой погоды и завершения дождей. Об этом сообщает "МК в Томске" со ссылкой на региональный гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, последняя декада июля будет дождливой и прохладной. Также возможны грозы.

Среднедекадная температура воздуха в Томске будет на 1-2 градус ниже нормы. Так, ночами в июле столбики термометров будут опускаться до +9 до +14 градусов, днем воздух будет прогреваться до +25 градусов.

В середине третьей декады в Томске прогнозируется похолодание до +4 градусов в ночное время и до +16 в дневное.