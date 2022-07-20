В Томской области кассир банка заменила деньги в сейфе купюрами «банка приколов». Фото: УМВД России по Томской области.

Полиция Асиновского района возбудила уголовное дело, согласно материалам которого 38-летнюю местную жительницу обвиняют в подмене денег в сейфе банка, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным женщина, работая кассиром банка с июня 2017 года по июнь 2022 года похитила из кассы деньги на общую сумму 2,4 миллиона рублей. Чтобы никто не догадался о краже, она заменяла банкноты купюрами «банка приколов».

Полиция во время осмотра сейфа нашла две пачки сувенирных купюр.

Женщина находится под подпиской о невыезде.