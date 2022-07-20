Активисты просят томские власти решить проблему с опасным долгостроем на улице Алтайской. Фото: Пресс-служба ОНФ в Томской области

В Томске на улице Алтайской, 136 стоит недостроенный гаражный комплекс, его начали строить в 90-х годах, но так и не завершили строительство. Строение достигает в высоту 5 этажей и представляет серьезную опасность, в первую очередь для подростков, которые используют территорию для прогулок. Здание ничем не ограждено, на окнах нет решеток. Попасть туда может любой желающий, рассказали «КП-Томск» в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Активисты просят томские власти решить проблему с опасным долгостроем на улице Алтайской. Фото: Пресс-служба ОНФ в Томской области

Активисты уже на протяжении 5 лет обращают внимание томских властей на заброшенные строительные объекты, по ряду из них были приняты меры по обеспечению безопасности.

Так, решилась проблема с достройкой двух заброшенных строительных объектов по адресам: улица Косарева, 6 (Матросова, 11) и Красноармейская, 96, здесь построили высокий забор и поставили охранников. Здания купили новые собственники, которые будут их достраивать.

Заброшенное здание на Иркутском тракте, 91 собственник должен законсервировать, поставить высокий забор, закрыть окна и двери. Еще по ряду объектов активисты также заметили положительные изменения.

Как рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта, координатор Бюро расследований Народного фронта в Сибирском федеральном округе Константин Юденко, томская мэрия в судебном порядке изымает и выставляет на торги объекты незавершенного строительства. Полученная по результатам торгов сумма возвращается собственнику объекта, а тот, кто его покупает, может достроить здание, но при этом обязан обеспечить необходимые меры безопасности.