В Томске мошенники ходят по квартирам пенсионеров под видом электриков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томская полиция предупреждает горожан и жителей региона об аферистах, которые представляются электриками и выманивают деньги у доверчивых граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в 18 июля в отделение полиции Октябрьского района обратилась северчанка, она рассказала, что с 4 по 18 июля к ее 79-летней тете, которая живет в Томске на улице Беринга, по отдельности приходили неизвестные девушка и мужчина, представившиеся электриками. Они брали у пожилой томички деньги за проверку состояния электропроводки. В общей сложности женщина отдала аферистам 86 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество».

Томичам напоминают, что специалисты энергетических компаний всегда предъявляют удостоверения, а замена счетчиков осуществляется бесплатно.