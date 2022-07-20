Более 120 домов останутся без света в Томске 21 июля

Свет отключат в 9 часов утра.
Фото: архив "КП"
В четверг, 21 июля, в Томске обесточат более 120 домов на время проведения плановых ремонтов оборудования. Об этом сообщили «Горсети».
Так, с 09:00 до 13:00 электричества не будет в домах:
пр-кт Ленина 60-62,66-70;
пр-кт. Ленина 60/1;
Трифонова 22-24,22б.
С 09:00 до 16:30 свет отключат по адресам:
ул. Говорова 21-23,48-50,48/2,48в,50-а,50/1;
ул. Интернационалистов 2-а;
пер. Нечевский 4/1,10;
пр-кт Фрунзе 25-27,224-228,232,236-а,236-б,238;
ул. Гоголя 30/1,30/2,30/3,30/4,32,36-а,36/1,36/2,36/3,36/5,40;
ул. Красноармейская 43/1,43/2.
В период с 09:00 до 17:00 отключения запланированы в домах:
Амурская ул 2-6,2а,2б,2в,3 стр.1,3-5,6а,9,11,15/2;
ул. Амурская 1-5,2-8,2-а,2-б,2-в,2-г,3 стр.1,6-а,9,11-15,17/1,17/2;
пер. Белозерский 1-3,2-8,7-9;
пер. Соляной 30-34,34 стр.1,34-а,38-46;
пер.Белозерский 10;
пер.Соляной 15;
пер.Соляной 42а;
Проектируемый проезд 1-5,1-а,4-8;
ул. Белозерская 1,1/1,2-а,4,4-а,5;
ул. Дальне-Ключевская 45-49,57-59,63-67,73-99,85а,101-а;
ул. Харьковская 1-3,2-12,7-9,12/1.
С 13:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов:
пр-кт Ленина 60-62,66-70;
пр-кт. Ленина 60/1;
ул. Трифонова 22-24,22б.