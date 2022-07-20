Более 120 домов останутся без света в Томске 21 июля

Свет отключат в 9 часов утра. Фото: архив "КП"

В четверг, 21 июля, в Томске обесточат более 120 домов на время проведения плановых ремонтов оборудования. Об этом сообщили «Горсети».

Так, с 09:00 до 13:00 электричества не будет в домах:

пр-кт Ленина 60-62,66-70;

пр-кт. Ленина 60/1;

Трифонова 22-24,22б.

С 09:00 до 16:30 свет отключат по адресам:

ул. Говорова 21-23,48-50,48/2,48в,50-а,50/1;

ул. Интернационалистов 2-а;

пер. Нечевский 4/1,10;

пр-кт Фрунзе 25-27,224-228,232,236-а,236-б,238;

ул. Гоголя 30/1,30/2,30/3,30/4,32,36-а,36/1,36/2,36/3,36/5,40;

ул. Красноармейская 43/1,43/2.

В период с 09:00 до 17:00 отключения запланированы в домах:

Амурская ул 2-6,2а,2б,2в,3 стр.1,3-5,6а,9,11,15/2;

ул. Амурская 1-5,2-8,2-а,2-б,2-в,2-г,3 стр.1,6-а,9,11-15,17/1,17/2;

пер. Белозерский 1-3,2-8,7-9;

пер. Соляной 30-34,34 стр.1,34-а,38-46;

пер.Белозерский 10;

пер.Соляной 15;

пер.Соляной 42а;

Проектируемый проезд 1-5,1-а,4-8;

ул. Белозерская 1,1/1,2-а,4,4-а,5;

ул. Дальне-Ключевская 45-49,57-59,63-67,73-99,85а,101-а;

ул. Харьковская 1-3,2-12,7-9,12/1.

С 13:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов:

пр-кт Ленина 60-62,66-70;

пр-кт. Ленина 60/1;

ул. Трифонова 22-24,22б.