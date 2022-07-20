Томичи поддерживают создание Всероссийского молодежного движения

Детский омбудсмен поддерживает создание Всероссийского движения детей и молодежи. Фото: Игорь Крамаренко.

Сегодня, 20 июля, в Международном детском центре «Артек» на финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» состоится учредительное собрание нового движения детей и молодежи.

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области Лариса Лоскутова поддерживает появление новой организации, закон о создании которой президент России Владимир Путин подписал на прошлой неделе, 14 июля.

«Действительно, создание общегосударственной организации, которая была бы ориентиром и объединяющим фактором, несла бы для ребят всей страны общие ценности и идеи, давно назрело, – подчеркивает Лариса Лоскутова. – Кроме решения очень актуальных задач патриотического воспитания, неотрывного от образования, всероссийское движение даст ребятам возможность найти новых друзей и единомышленников, преодолеть одиночество и неуверенность в себе – на эти негативные тенденции мне жалуются многие родители».

Детский омбудсмен считает, что новое движение должно научить детей взаимодействию в коллективе и обществе, сплотить детские команды вокруг добрых и полезных дел, создать новые социальные связи.

«Важно научить подрастающее поколение быть полезным себе, окружающим людям и обществу, открыть для детей и молодежи возможности полезного досуга и занятости. Необходимо в рамках движения дать возможность раскрыться лидерским качествам ребятам, помочь им найти свое любимое дело, – продолжает региональный уполномоченный. – Всероссийское движение детей и молодежи позволит развить и продвигать детские таланты и возможности».

Лариса Лоскутова обращает внимание организаторов и кураторов движения на то, что «это должна быть работа не ради «галочки», не ради «красивых отчетов».

Сейчас создается или возрождается мощнейший инструмент, который позволит формировать наше будущее общество, но важно его правильно и неформально использовать, полностью реализовать очень глубокий ресурс движения. Я часто встречаюсь с детьми и молодежью, вижу, что потенциал и интерес к новому у ребят огромные. Нам, взрослым, необходимо им помочь, добавить уверенности, показать правильное направление. И тогда ребята раскроют свои лучшие качества, уверенно пойдут вперед по жизни, станут успешными и сделают Россию еще сильнее!», – уверена Лариса Лоскутова.

Отметим, что по данным ВЦИОМ, идею по созданию общероссийской организации, сравнимой по масштабам с пионерией, положительно оценивают 73% педагогов средних и старших классов и 81% родителей подростков.