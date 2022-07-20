Заводчик скота из Томской области заплатил более 650 тысяч рублей для посещения родственников

Заводчик скота из Томской области заплатил более 650 рублей для посещения родственников. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчина, занимающийся разведением скота в Асиновском районе, не платил по кредитам и налогам, в итоге накопил долг на сумму 650 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УФССП.

Несмотря на то что бизнес развивался, мужчина не торопился оплачивать долги. Тогда приставы запретили ему проводить сделки, продавать здания и земельные участки, а также арестовали семь единиц транспорта. Часть имущества впоследствии планировалось выставить на торги для погашения долга.

Однако эта мера не принесла результата, взыскать долг помогла другая ситуация. Мужчина захотел съездить на родину в Азербайджан, но его не выпустили за пределы России, для поездки пришлось рассчитаться со всей суммой, которая была выставлена в 26 исполнительных производствах.

По информации регионального УФССП, по Томской области действовали более 24 тыс. постановлений об ограничении выезда за пределы РФ на общую сумму задолженности почти 8 млрд рублей.