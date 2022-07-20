В отпуск – без тревог!

По статистике, квартирная кража в России совершается каждые две минуты. Фото: "Барс".

По статистике, квартирная кража в России совершается каждые две минуты. В период отпусков и летних каникул число ограблений увеличивается на 30-40 %. Даже наличие сейфовой двери и надежных замков не дает гарантии безопасности жилища.

Одним из наиболее эффективных способов защиты жилья от нежелательных проникновений на сегодняшний день является установка централизованной охранной системы с использованием мощной сигнализации. Так утверждают эксперты. Охранная система позволяет вовремя обнаруживать все попытки проникновения посторонних лиц в жилище и молниеносно передавать сообщения на пульт централизованного наблюдения, а также в мобильном приложении на телефон владельца недвижимости.

По статистике, квартирная кража в России совершается каждые две минуты. Фото: "Барс".

Грамотно выбранная, спроектированная и установленная система охраны поможет предотвратить и другие несчастья – датчики дыма и огня позволят быстро отреагировать на возгорание в доме, а датчики протечки воды – своевременно среагируют на опасность затопления.

7 плюсов установки охранно-пожарной сигнализации от компании «Барс»:

Самостоятельно проектируем, устанавливаем и обслуживаем охранно-пожарное оборудование без помощи посредников, поэтому несем полную ответственность за работу оборудования.

В любое время оператор пульта круглосуточного наблюдения готов ответить на интересующие вас вопросы.

Датчики огня, дыма и углекислого газа автоматически определят первичные признаки возгорания, даже если вы и ваша семья спите или отсутствуете дома. А звуковое и световое оповещение укажет на необходимость эвакуации.

Датчики движения, взлома дверей или разбития стекол передадут сигнал на пульт охраны.

Отправка данных в мониторинговый центр обеспечит своевременное реагирование на пожар или проникновение и позволит минимизировать последствия, т.к. экипаж ГБР незамедлительно прибудет на место.

Оповещение на мобильный телефон поможет оперативно принять меры, если вы далеко от дома.

Сотрудники ГБР обучены тушить пожар, экипажи оснащены средствами пожаротушения.

По статистике, квартирная кража в России совершается каждые две минуты. Фото: "Барс".

Компания «Барс» предлагает комплекс услуг по защите квартир:

-готовим проектную документацию;

-монтируем охранно-пожарную сигнализацию;

-осуществляем мониторинг состояния объектов в режиме 24/7;

-обслуживаем установленную сигнализацию.

В подарок вы получите автономный пожарно-дымовой извещатель.

Ваша квартира или дом будут под нашей охраной, а вы отправитесь в отпуск без тревог!

Звоните по телефону: 977-027 или оставляйте заявку на сайте https://ofbars.ru/flat.html

По статистике, квартирная кража в России совершается каждые две минуты. Фото: "Барс".

Отзывы наших клиентов

Михаил, предприниматель:

«У нас в доме был такой случай – рано утром мы пили кофе, как вдруг сработали звуковые сигналы пожарной сигнализации. Не успели мы принять никаких по-настоящему серьезных мер, как через три минуты приехал экипаж ГБР «Барс». Оказалось, что в цокольном этаже дома «коротнула» проводка. Возгорание было потушено моментально. Огонь не успел нанести никакого материального ущерба. Я даже боюсь представить себе, что бы произошло, не будь у нас установлена такая сигнализация! Когда бы мы обнаружили возгорание? Наверное, уже когда огонь разбушевался бы вовсю!..».

Роман, владелец строительной компании:

«Для своих пожилых родителей я построил хороший дом. Они давно о нем мечтали. Подключил систему «Умный дом», а вместе с ней охранно-пожарную сигнализацию и видеонаблюдение от «Барса». Себе на телефон установил мобильное приложение, которое показывает мне все, что происходит в доме – постановку и снятие сигнализации, нет ли протечек воды или задымления, целы ли окна и двери, кто ходит вокруг дома. Теперь мне нет нужды звонить родителям по утрам и вечерам, уточнять, не забыли ли они поставить дом на сигнализацию, закрыли ли водопроводные краны, отключили ли стиральную машину. Теперь я звоню им просто, чтобы поделиться своими новостями и узнать, что новенького у них!».

По статистике, квартирная кража в России совершается каждые две минуты. Фото: "Барс".

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