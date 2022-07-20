Томич ударил ножом мужчину, который заступился за девушку

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм.

В полицию Томска поступило сообщение от сотрудников больницы о том, что к ним из развлекательного заведения привезли 30-летнего мужчину с ножевым ранением брюшной полости. Полицейские оперативно задержали подозреваемого, сообщили в УМВД по Томской области.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, где после просмотра записей с камер видеонаблюдения недалеко от заведения задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 31-летний житель Томска, который дал признательные показания.

По предварительной информации, подозреваемый во время отдыха в развлекательном заведении вступил в конфликт с компанией молодых людей. Это увидел потерпевший и решил заступить за сестру своего друга, которая тоже была участвовала в конфликте.

Мужчины вышли в тамбур, где между ними началась потасовка. В какой-то момент подозреваемый достал складной нож и ударил им потерпевшего в брюшную полость, после чего сбежал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Ранее сообщалось, что появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом на 79-й Гвардейской Дивизии в Томске.