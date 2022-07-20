Не все томские бюджетники увидели прибавку к зарплате после июньской индексации

Не все томские бюджетники увидели прибавку в зарплате после июньской индексации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томской области с 1 июня бюджетникам на 20 % должны были повысить оклады, на это было выделено 2 миллиона рублей, однако не все сотрудники бюджетной сферы увидели прибавку в зарплате, сообщает пресс-служба областной администрации.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур отметил, что к нему поступило 27 обращений от бюджетников, которые не заметили прибавки в зарплате.

«Так дело не пойдет. Даже если речь идет о единичных случаях, о недопониманиях и недоразумениях, в каждом случае нужно разобраться, встретиться с каждым заявителем», — сообщил Мазур.

Он также отметил, что большинство обращений поступили от работников сферы здравоохранения Томска, а также от педагогов дошкольного образования Томска и Северска.

Врио губернатора в связи с этим создал комиссию, которая рассмотрит обращения работников бюджетной сферы на размер заработной платы после повышения окладов. Глава региона назначил председателем комиссии заместителя губернатора по социальной политике Алену Левко и подчеркнул, что руководители организаций, из которых поступили жалобы, должны дать пояснения по каждому обращению.