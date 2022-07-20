В Томской области 20 июля не будут включать электросирены

В Томской области 20 июля не будут звучать сирены Фото: Ксения Высотина

В Томской области 20 июля пройдет проверка систем оповещения, но в этот раз не будет запуска электросирен и перехвата телевещания. Решение о переносе проверки систем оповещения принял министр МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба областной администрации.

Как отметил начальник облдепартамента населения Сергей Лукин, в Томской области проверка спецоборудования пройдет в техническом режиме, то есть не будут включаться сирены и перехватываться телерадиовещание, также не будет запланированной СМС-рассылки.

Следующая подобная проверка пройдет в регионе в октябре 2022 года.