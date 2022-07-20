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Происшествия20 июля 2022 2:52

Жителя Томской области обвиняют в хищении более 3 тонн топлива из вахтового поселка

Мужчина слил дизтопливо и продал
Екатерина Горникова
Жителя Томской области обвиняют в хищении более 3 тонн топлива из вахтового поселка.

Жителя Томской области обвиняют в хищении более 3 тонн топлива из вахтового поселка.

Фото: Ксения Высотина

Сторожа вахтового поселка из Тегульдетского района Томской области обвиняют в хищении более 3 тонн дизельного топлива, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что мужчина, работая сторожем в вахтовом поселке, решил подзаработать, продав дизтопливо. Он перелил ГСМ в цистерны, установленные на грузовике, и получил за это 167 тысяч рублей. Когда водитель с украденным топливом поехал из поселка, то по дороге не справился с управлением и перевернул грузовик вместе с цистернами в лесу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «хищение чужого имущества», санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.