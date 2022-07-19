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Общество19 июля 2022 12:52

Четверо жителей Томской области избили ломом своего знакомого и угнали его Lexus

Четверо мужчин пригласили своего знакомого в гараж в селе Александровское, где напали на него и избили
Елена Балуева
Обвиняемые угнали Lexus NX200 потерпевшего, стоимостью более 3 млн рублей.

Обвиняемые угнали Lexus NX200 потерпевшего, стоимостью более 3 млн рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Александровском районе четверо мужчин ответят в суде за разбойное нападение. Обвиняемые пригласили знакомого в гараж, где избили и угнали его Lexus, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в марте четверо мужчин пригласили своего знакомого в гараж в селе Александровское, где напали на него и избили, угрожая металлическим ломом.

После этого обвиняемые угнали Lexus NX200 потерпевшего, стоимостью более 3 млн рублей.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Александровский районный суд Томской области.

Ранее сообщалось, что жительница Томской области проведет 12 лет в тюрьме за то, что сожгла своего мужа заживо.