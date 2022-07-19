Четверо жителей Томской области избили ломом своего знакомого и угнали его Lexus

Обвиняемые угнали Lexus NX200 потерпевшего, стоимостью более 3 млн рублей.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Александровском районе четверо мужчин ответят в суде за разбойное нападение. Обвиняемые пригласили знакомого в гараж, где избили и угнали его Lexus, сообщили в прокуратуре Томской области.
Следствием установлено, что в марте четверо мужчин пригласили своего знакомого в гараж в селе Александровское, где напали на него и избили, угрожая металлическим ломом.
После этого обвиняемые угнали Lexus NX200 потерпевшего, стоимостью более 3 млн рублей.
Уголовное дело передано для рассмотрения в Александровский районный суд Томской области.
Ранее сообщалось, что жительница Томской области проведет 12 лет в тюрьме за то, что сожгла своего мужа заживо.