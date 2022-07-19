В томской деревне во время прогулки пропал 80-летний пенсионер с потерей памяти

Мужчина ушел на прогулку в деревне Писарево и не вернулся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области волонтеры "Лиза Алерт" объявили срочный сбор на поиски пропавшего во вторник, 19 июля, 80-летнего Зубарева Александра.

Мужчина ушел на прогулку в деревне Писарево и не вернулся.

Уточняется, что пенсионер страдает потерей памяти.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Ранее сообщалось, что в Томской области найден погибшим пропавший 14 июля 37-летний мужчина.