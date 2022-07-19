Жительница Томской области проведет 12 лет в тюрьме за то, что сожгла своего мужа заживо

Суд приговорил виновную к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области суд признал виновной 27-летнюю жительницу села Новопокровка в убийстве с особой жестокостью и в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Женщина сожгла заживо своего мужа, сообщили в прокуратуре Томской области.

Суд установил, что в мае 2021 года женщина распивала алкоголь вместе с мужем, когда между ними произошел конфликт. Причиной ссоры между супругами стало нежелание мужчины продать дом и переехать жить в другое место.

Женщина обиделась на мужчину и решила убить его. Она дождалась, пока муж уснул, подожгла полотенце и кинула его на пол в детской комнате. Затем она вышла из дома, дождалась, пока огонь распространился, и ушла к своим родителям.

Огонь заметил сосед, он вызвал пожарных, однако спасти мужчину не удалось. Дом и надворные постройки сгорели полностью.

Суд приговорил виновную к 12 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.