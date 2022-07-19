29-летний бизнесмен из Томска стал жертвой аферистки

Мужчине в соцсетях, в группе магазина подарков, написала девушка, которая изъявила желание купить понравившийся товар. Фото: архив "КП"

В Томске в полицию обратился 29-летний предприниматель, который заявил о том, что стал жертвой мошенницы. Девушка прислала фальшивый чек об оплате товара, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Мужчине в соцсетях, в группе магазина подарков, написала девушка, которая изъявила желание купить понравившийся товар. Она уточнила, что живет не в Томске, поэтому товар ей нужно отправить по почте.

Бизнесмен оформил заказ, после чего аферистка прислала "чек об оплате стоимости товара", и продавец отправил ей посылку.

Через несколько дней предприниматель понял, что денег от покупательницы ему не поступало. После этого мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".