В Томске произошел пожар в двухэтажном доме по улице Мельничная

Фото: скриншот видео "Регион-70".

Днем во вторник, 19 июля, в доме по улице Мельничная, 15 произошел пожар. Площадь возгорания составила 80 кв. метров, сообщили "КП-Томск" в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в доме по улице Мельничная, 15 поступило дежурному в 14:59.

"Возгорание произошло в двухэтажном бревенчатом ремонтируемом доме", - говорится в сообщении.

Локализовать пожар удалось в 15:18. Информации о пострадавших нет, на месте происшествия работают 7 единиц техники, 29 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что аварийный дом горит на улице Мельничная в Томске. Огонь перекинулся на соседний дом.